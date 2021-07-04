04 Temmuz 2021, Pazar

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Toprak Razgatlıoğlu yine zirvede! Liderliğe yükseldi

Toprak yine zirvede! Liderliğe yükseldi
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Güncelleme Tarihi: 04.07.2021 Giriş Tarihi: 04.07.2021

Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışı olan İngiltere Grand Prix'sini milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu kazandı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun dördüncü etabının ikinci yarışı, İngiltere'deki 4 kilometre uzunluğa sahip Donington Park Pisti'nde yapıldı.

Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla mücadele eden Toprak, 6. sıradan başladığı yarışı birinci tamamladı. Garrett Gerloff ikinci, Tom Sykes ise üçüncü sırada yer aldı.

Şampiyonada kaza yapan ve yarışı 20. sırada bitiren Jonathan Rea, puan alamadı. Hafta sonu Donington'da çifte zafer kazanan milli pilot Toprak Razgatlıoğlu, genel klasmanda Rea'yi geçerek liderliğe yükseldi.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezon, 23-25 Temmuz tarihlerinde Hollanda'da düzenlenecek yarışlarla devam edecek.

Pilotlar klasmanında Toprak Razgatlıoğlu 183 puanla zirvede, Jonathan Rea 181 puanla ikinci, Scott Redding 117 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Toprak Razgatlıoğlu’ndan İngiltere’de olağanüstü zafer haberin devamı

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