Toprak Razgatlıoğlu yine zirvede! Liderliğe yükseldi

Son dakika spor haberleri: 2021 Dünya Superbike Şampiyonası takviminin dördüncü yarışında Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 13. sırada başladığı yarışta zorlu pist şartlarına ve güçlü rakiplerine rağmen damalı bayrağın altından birinci geçti. Toprak Razgatlıoğlu böylece bu sezonun ikinci birinciliğini alarak şampiyonluk yarışında büyük bir adım attı.