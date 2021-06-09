09 Haziran 2021, Çarşamba

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Milli sporcularımız Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz Okçular Vakfı'nda!

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Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 Giriş Tarihi: 09.06.2021

Ülkemizi Tokyo Olimpiyatlarında temsil edecek olan ve , 'nda Başkanı , Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti, Başkanı ile bir araya geldi.

Okmeydanı'nda bulunan 'ndaki "Milli Okçular Buluşması"nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan , "Ülkemiz okçulukta bir yükseliş içinde. Yasemin ve Mete, olimpiyat kotasını aldı. Temmuz ayında ülkemizi inşallah en iyi şekilde temsil edecekler. Bugün burada federasyon başkanı ve Okçular Vakfı başkanımız ile birlikte bütün milli takımı ağırladık. Hem onları motive etmeye çalışıyoruz hem de onları dinlemek istiyoruz." ifadelerini kullandı. Milli sporcuları ağırlamaktan onur duyduğunu belirten ise "Kardeşlerimizin elde ettikleri başarılarla en büyük gururu yaşayacağız. Maddi, manevi desteklerimiz okçularla birlikte olacak. Tokyo'da onların göğsündeki bayrağımız iftihar sebebimiz olacak. Her şey onların başarıları için." şeklinde konuştu.

Buluşmadan ötürü Erdoğan ve Yıldız'a teşekkür ederek konuşmasına başlayan da şunları kaydetti:

"Okçular Vakfı'nın bugünkü daveti sporcularımıza büyük moral ve motivasyon sağladı. Sporcularımız Tokyo'da mutlaka ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek. Yine burada altın madalyaları ile birlikte buluşacağız."

MİLLİLERİN HEDEFİ TOKYO'DA ALTIN MADALYA

'da düzenlenen 'nda olimpiyatlara katılma hakkı elde eden milli okçu , altın madalya hedeflediğini söyledi.

Buluşmadan ötürü duyduğu mutluluğu dile getiren Mete Gazoz, "Tokyo'daki hedefimiz altın madalya. Çalışmalarımız o yönde. İnşallah 47 gün sonra altın madalyamızla buraya tekrardan geleceğiz." diye konuştu.

Olimpiyatlara kota alan bir diğer milli sporcu de "Ülkemize altın madalyayla dönmeyi çok istiyoruz. Sekiz senedir takım arkadaşlarımla beraber doğru şekilde çalışarak sonuçlar elde etmeye başladık. Daha da iyi sonuçlarla döneceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

'na katılmaya hak kazanan milli sporcu ise "Paralimpik oyunlarda elimden gelen her şeyi yapacağım. Altın madalyayı ülkemize getirmek için var gücümle çalışacağım." değerlendirmesinde bulundu.

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