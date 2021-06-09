Milli sporcularımız Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz Okçular Vakfı'nda!
Ülkemizi Tokyo Olimpiyatlarında temsil edecek olan Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, Okçular Vakfı'nda Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu ile bir araya geldi.
Okmeydanı'nda bulunan Okçular Vakfı'ndaki "Milli Okçular Buluşması"nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bilal Erdoğan, "Ülkemiz okçulukta bir yükseliş içinde. Yasemin ve Mete, olimpiyat kotasını aldı. Temmuz ayında ülkemizi inşallah en iyi şekilde temsil edecekler. Bugün burada federasyon başkanı ve Okçular Vakfı başkanımız ile birlikte bütün milli takımı ağırladık. Hem onları motive etmeye çalışıyoruz hem de onları dinlemek istiyoruz." ifadelerini kullandı. Milli sporcuları ağırlamaktan onur duyduğunu belirten Haydar Ali Yıldız ise "Kardeşlerimizin elde ettikleri başarılarla en büyük gururu yaşayacağız. Maddi, manevi desteklerimiz okçularla birlikte olacak. Tokyo'da onların göğsündeki bayrağımız iftihar sebebimiz olacak. Her şey onların başarıları için." şeklinde konuştu.
Buluşmadan ötürü Erdoğan ve Yıldız'a teşekkür ederek konuşmasına başlayan Abdullah Topaloğlu da şunları kaydetti:
"Okçular Vakfı'nın bugünkü daveti sporcularımıza büyük moral ve motivasyon sağladı. Sporcularımız Tokyo'da mutlaka ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek. Yine burada altın madalyaları ile birlikte buluşacağız."
MİLLİLERİN HEDEFİ TOKYO'DA ALTIN MADALYA
Antalya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları Kıtasal Kota Turnuvası'nda olimpiyatlara katılma hakkı elde eden milli okçu Mete Gazoz, altın madalya hedeflediğini söyledi.
Buluşmadan ötürü duyduğu mutluluğu dile getiren Mete Gazoz, "Tokyo'daki hedefimiz altın madalya. Çalışmalarımız o yönde. İnşallah 47 gün sonra altın madalyamızla buraya tekrardan geleceğiz." diye konuştu.
Olimpiyatlara kota alan bir diğer milli sporcu Yasemin Ecem Anagöz de "Ülkemize altın madalyayla dönmeyi çok istiyoruz. Sekiz senedir takım arkadaşlarımla beraber doğru şekilde çalışarak sonuçlar elde etmeye başladık. Daha da iyi sonuçlarla döneceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazanan milli sporcu Bahattin Hekimoğlu ise "Paralimpik oyunlarda elimden gelen her şeyi yapacağım. Altın madalyayı ülkemize getirmek için var gücümle çalışacağım." değerlendirmesinde bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig