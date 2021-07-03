03 Temmuz 2021, Cumartesi

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Toprak Razgatlıoğlu’ndan İngiltere’de olağanüstü zafer

Toprak Razgatlıoğlu’ndan İngiltere’de olağanüstü zafer
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Giriş Tarihi: 03.07.2021

Son dakika spor haberleri: 2021 Dünya Superbike Şampiyonası takviminin dördüncü yarışında Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 13. sırada başladığı yarışta zorlu pist şartlarına ve güçlü rakiplerine rağmen damalı bayrağın altından birinci geçti. Toprak Razgatlıoğlu böylece bu sezonun ikinci birinciliğini alarak şampiyonluk yarışında büyük bir adım attı.

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası takviminin dördüncü durak noktasının ilk yarışında birinci oldu. İngiltere'deki Donington Park Pisti'nde gerçekleştirilen yarışta harika bir performans ortaya koyan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 13. sırada başladığı yarışta zorlu pist şartlarına ve güçlü rakiplerine rağmen damalı bayrağın altından birinci geçti. Toprak Razgatlıoğlu böylece bu sezonun ikinci birinciliğini alarak şampiyonluk yarışında büyük bir adım attı.
Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası sezonunun dördüncü durak noktasındaki ilk yarışta damalı bayrağın altından lider geçti. 2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'deki Donington Park Pisti'nde gerçekleştirilen ilk yarışta birinci olarak 2021 sezonunda ikinci zaferini elde etti.
Islak zeminde gerçekleşen sıralama turlarında geride kalan Razgatlıoğlu yarışa 13. sırada başladı. Muhteşem bir start alan Razgatlıoğlu, rakiplerini birer birer geçerek üst sıralara tırmandı. Son dünya şampiyonu Rea'yı da daha 2. turun başında geçerek liderliği alan Pata Yamaha pilotu Toprak Razgatlıoğlu, yarışın geri kalanında liderliği hiç kimseye vermeyerek, damalı bayrağın altından birinci sırada geçti.
Razgatlıoğlu, zorlu rakiplerine karşın elde ettiği bu olağanüstü zaferle sezonun en iyi performansını ortaya koydu. Yarışın sonucuyla birlikte 154 puana yükselen Razgatlıoğlu, Rea ile arasındaki puan farkını 15'e indirdi. Dünya Superbike Şampiyonası takviminin dördüncü durak noktasındaki ikinci yarış yarın 14.00'da gerçekleşecek.
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