Gazi koşusu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gazi koşusu kaç metre koşulacak? Hangi atlar yarışacak? | 95. GAZİ KOŞUSU
Gazi Mustafa Kemal Atatürk onuruna 1927 yılından beri aralıksız olarak düzenlenen Gazi Koşusu'nun 95'incisi bu yıl da büyük heyecana sahne olacak. Yarış büyük heyecan ile beklenirken tarihte 2. kez seyircisiz koşulacak. Koşunun yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, 95. Gazi Koşusu ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Hangi atlar yarışacak? Anafartalar koşusu saat kaçta? Gazi koşusu nerede yapılacak? İşte tüm detaylar...
Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen ve Türk at yarışçılığının derbisi olarak gösterilen Gazi Koşusu Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. 95. kez yapılacak yarış büyük heyecana sahne olacak. Hayatları boyunca Gazi Koşusu'nda bir kez boy gösterebilen atların, 3 yaşını da doldurmuş olması gerekiyor.
GAZİ KOŞUSU KAÇ METRE KOŞULACAK?
22 safkan İngiliz atının katılacağı yarış 2400 metre çim pist mesafe üzerinden yapılıyor.
GAZİ KOŞUSU SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Gazi koşusu 26 Haziran Cumartesi günü saat 17.15'te koşulacak. Yarış, TJK TV ile TAY TV'nin yanı sıra A Spor, Kanal D, NTV, TRT Spor Yıldız, beIN Sports Haber, Sportstv, SportsSmart ve Tivibu Spor kanallarından da yayımlanacak.
GAZİ KOŞUSU NEREDE YAPILACAK?
95. Gazi koşusu 26 Haziran Cumartesi günü Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek.
HANGİ ATLAR YARIŞACAK?
ANADOLU ASLANI
BRAVE GLADIATOR
BURGAS
FIERO MIO
GIANT DREAM
GÜLÜM OSMAN
JUST UNIQUE
KAFKASBEYİ
KING JACKSON
MALKOÇHAN
MAMBA FOREVER
MEGALOMAN
OVERLORD
REAL RUNNER
RED LUCK
RUNNER OF DARKNESS
SKYLINE
STRONG LEGS
TURGUTLU EFESİ
VILLAGER SONG
İLLÜZYON
BREAK THE CHAİN
GAZİ KOŞUSUNUN ÖDÜLÜ NE KADAR?
Gazi Koşusu'nun birincilik ikramiyesi 2 milyon 100 bin TL. ikinci 840 bin, üçüncü 420 bin, dördüncü 210 bin TL, beşinci olacak safkan da 105.00 TL. ikramiye alacak. Gazi Koşusu'nu birinci bitiren safkan, sahibine yetiştiricilik primi ve kaydiye ücretleriyle birlikte 3 milyon 134 bin TL. kazandıracak. Gazi Kupası'nı geçen yıl jokey Ahmet Çelik kazanmıştı.
ANAFARTALAR KOŞUSU SAAT KAÇTA?
Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının önemli koşularından biri olan Anafartalar Koşusu sentetik pistte 2000 metre mesafede saat 16.30'da koşulacak. Birincilik ikramiyesi 480.000 TL. olan koşuda toplam 18 safkan start alacak.
GAZİ KOŞUSUNUN TARİHÇESİ NEDİR?
Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi.
At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu.
Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu da Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.
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