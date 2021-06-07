Türkiye 1-3 Dominik Cumhuriyeti (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Filenin Sultanları ilk mağlubiyetini aldı!
Voleybol Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı millilerimiz 3-1 kaybetti ve ilk yenilgisini aldı.
Milletler Ligi'ndeki sekizinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti'ne 3-1 kaybetti ve organizasyondaki ilk yenilgisini almış oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki sekizinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ne 3-1 mağlup oldu. Millilerde Tuğba Şenoğlu 13, Meryem Boz, Eda Erdem Dündar ve Ebrar Karakurt 10'ar sayıyla oynadı.
Ay-yıldızlılar, Milletler Ligi'nde yarın TSİ 13.00'te Rusya ile karşılaşacak.
Salon: Rimini
Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Daniele Rapisarda (İtalya)
Türkiye: Naz Aydemir Akyol, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Meryem Boz, Hande Baladin, Eda Erdem Dündar (Ayça Aykaç, Ebrar Karakurt, Cansu Özbay, Simge Şebnem Aköz, Tuğba Şenoğlu, Aslı Kalaç, Kübra Çalışkan)
Dominik Cumhuriyeti: Pena Isabel, J. Martinez, Mambru, B. Martinez, Valdez, Marte (Castillo, De La Cruz, Eve)
Setler: 22-25, 21-25, 25-23, 17-25
Süre: 130 dakika (30, 35, 35, 30)
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