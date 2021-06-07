07 Haziran 2021, Pazartesi

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Türkiye 1-3 Dominik Cumhuriyeti (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Filenin Sultanları ilk mağlubiyetini aldı!

Filenin Sultanları ilk mağlubiyetini aldı!
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Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 Giriş Tarihi: 07.06.2021

Voleybol Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı millilerimiz 3-1 kaybetti ve ilk yenilgisini aldı.

Milletler Ligi'ndeki sekizinci maçında , Dominik Cumhuriyeti'ne 3-1 kaybetti ve organizasyondaki ilk yenilgisini almış oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki sekizinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ne 3-1 mağlup oldu. Millilerde Tuğba Şenoğlu 13, , ve 10'ar sayıyla oynadı.

Ay-yıldızlılar, Milletler Ligi'nde yarın TSİ 13.00'te Rusya ile karşılaşacak.

Salon:

Hakemler: (), (İtalya)

Türkiye: , , , Meryem Boz, , Eda Erdem Dündar (, Ebrar Karakurt, , Simge Şebnem Aköz, Tuğba Şenoğlu, Aslı Kalaç, Kübra Çalışkan)

Dominik Cumhuriyeti: Pena Isabel, J. Martinez, Mambru, B. Martinez, Valdez, Marte (Castillo, De La Cruz, Eve)

Setler: 22-25, 21-25, 25-23, 17-25

Süre: 130 dakika (30, 35, 35, 30)

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