02 Temmuz 2021, Cuma

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Son dakika spor haberleri: A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakipleri belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakipleri belli oldu
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Giriş Tarihi: 02.07.2021

Son dakika spor haberleri: A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda yer alacağı gruptaki rakipleri belli oldu. Milliler, D Grubu’nda Romanya, Hollanda, Ukrayna, Finlandiya ve İsveç ile mücadele edecek.

Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki maç programı belli oldu.

Sırbistan, Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya'nın ev sahipliğinde 18 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada "Filenin Sultanları", D Grubu'nda Romanya, Hollanda, Ukrayna, Finlandiya ve İsveç ile mücadele edecek.

Grup karşılaşmalarını Romanya'nın Cluj-Napoca şehrinde oynayacak milli takın maç programı şu şekilde:

18 Ağustos Çarşamba:

20.30 / Romanya-Türkiye

20 Ağustos Cuma:

20.30 / Türkiye-Ukrayna

22 Ağustos Pazar:

17.30 / Türkiye-İsveç

23 Ağustos Pazartesi:

20.30 / Türkiye-Finlandiya

24 Ağustos Salı:

17.30 / Hollanda-Türkiye

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