02 Temmuz 2021, Cuma

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Son dakika spor haberi: Teniste bir kez daha basın toplantısı krizi! Victoria Azarenka...

Bir basın toplantısı krizi daha!
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Giriş Tarihi: 02.07.2021

Wimbledon'a ikinci turda veda eden Victoria Azarenka, bir basın toplantısı krizine daha imza attı. Belaruslu tenisçi, maç sonu basın toplantısında verdiği kısa cevaplarla dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'a ikinci turda veda eden Belaruslu Victoria Azarenka, maç sonu basın toplantısında verdiği kısa cevaplarla dikkati çekti.

Basın toplantısına katılmadığı için ceza almasının ardından depresyonda olduğu gerekçesiyle sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'tan çekilen ve kariyerine bir süre ara veren Japon tenisçi Naomi Osaka'nın yaşadıklarına benzer bir olay, Wimbledon'da gerçekleşti.

Tek kadınlar ikinci tur maçında Romanyalı Sorana Cirstea'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden 12 numaralı seribaşı Azarenka'ya, maç sonu basın toplantısında üç soru soruldu.

Basın mensuplarının "Maç hakkındaki düşüncelerinizi söylemek ister misiniz?" sorusuna "Hayır, istemiyorum." diye cevap veren 31 yaşındaki tenisçi, kendi performansını değerlendirmesi için yöneltilen soruyu ise "Bunu kavramam için biraz daha zamana ihtiyacım var." şeklinde yanıtladı.

Rakibi Cirstea'nın zorlu bir rakip olup olmadığına ilişkin üçüncü soruya ise Azarenka, "Evet, öyle." cevabını vererek basın toplantısını sonlandırdı.

Kariyerinde iki Avustralya Açık şampiyonluğu bulunan Victoria Azarenka, Wimbledon'da ise iki kez yarı finale kalma başarısı göstermişti.

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