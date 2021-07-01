Son dakika spor haberleri: Atletizmde 2020 Tokyo Olimpiyatları'na 6 kota daha eklendi
Son dakika spor haberleri: Türkiye Atletizm Federasyonu, 2020 Tokyo Olimpiyatları kesin kota listesine göre, toplam 25 sporcunun kota hakkı elde ettiğini açıkladı.
Türkiye Atletizm Federasyonu, Dünya Atletizm Birliği'nin (World Athletics) 2020 Tokyo Olimpiyatları kesin kota listesine göre, atletizmde kota barajını geçen 17 milli atlete dünya sıralamasından beş bireysel, bir bayrak takımının da eklendiğini ve toplam 25 sporcunun kota hakkı elde ettiğini açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, atletizmde Tokyo için yaklaşık üç yıl süren zorlu vize alma süreci 29 Haziran'da tamamlandı.
World Athletics, listenin kapanmasından sonra iki gün süren incelemeyi tamamladı ve katılım listelerini açıkladı. Buna göre Türkiye, Tokyo'da 25 atletle temsil edilecek.
Daha önce barajı geçerek kota alan milli atletlere, sıralamadan beş isim ve bir bayrak takımı eklendi. Yapılan açıklamayla dünya sıralamasındaki yerlerine göre Jak Ali Harvey ve Emre Zafer Barnes 100 metre, Evin Demir, Şahin Şenoduncu ve Abdülselam İmuk, 20 kilometre yürüyüşe katılma hakkını elde etti.
Ayrıca Avrupa ikincisi 4×100 bayrak takımı da adını üst üste ikinci kez olimpiyatlara yazdırdı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, zorlu bir sürecin sonuna geldiklerini belirterek, "Bugün listeler kesinleşti. Maratonda üç kişi sınırlaması yüzünden takıma giremeyen Mert Girmalegesse ve Yasemin Can, Jak Ali Harvey ve Emre Zafer Barnes'in çifte katılımını hesap edersek, temsil anlamında 29'a ulaştık. Tabii bir de sıralamadan beklediğimiz, ama bir iki sırayla vize alamayan atletlerimiz oldu. Mikdat Sevler, Tuğba Danışmaz, Kıvılcım Kaya, Özlem Becerek, Alperen Acet, Özlem Kaya gibi atletlerimiz son ana kadar şanslarını zorladılar, az farkla olimpiyatlara gidemediler. Aynı şekilde mix ve 4×400 erkek takımımız da son anda bu şansı kaçırdı." ifadelerini kullandı.
Sürecin tamamen bitmediğini belirten Çintimar, 5 Temmuz gününe kadar çekilen ve gidemeyen olursa yeni eklemeler yapılabileceğini ve başvuru yapmak için nihai listeyi bekleyeceklerini açıkladı.
Başkan Çintimar, önümüzdeki hafta takımı bir araya toplayarak bir değerlendirme yapacaklarını kaydetti.
Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer alacak olan atletizm takımı şöyle:
Erkekler:
100 metre: Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes
200 metre: Ramil Guliyev
400 metre engelli: Yasmani Copello
20 kilometre yürüyüş: Salih Korkmaz, Şahin Şenoduncu, Abdülselam İmuk
Sırıkla atlama: Ersu Şaşma
Çekiç atma: Özkan Baltacı, Eşref Apak
Maraton: Polat Kemboi Arıkan, Kaan Kigen Özbilen, Yavuz Ağralı
Üç adım atlama: Necati Er
4×100 takımı: 5 atlet (Kesin kadro önümüzdeki günlerde ilan edilecek)
Kadınlar:
5000-10000 metre: Yasemin Can
Maraton: Meryem Erdoğan
Gülle atma: Emel Dereli
Cirit atma: Eda Tuğsuz
Çekiç atma: Tuğçe Şahutoğlu
20 kilometre yürüyüş: Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal, Evin Demir
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