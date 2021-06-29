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Son dakika spor haberi: Simona Halep de Tokyo 2020'den çekilme kararı aldı!

Halep de çekilme kararı aldı!
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Giriş Tarihi: 29.06.2021

Tokyo 2020'de yarışmama kararı alan tenisçiler arasına Simona Halep de eklendi. Serena Williams, Rafael Nadal ve Dominic Thiem'in ardından 29 yaşındaki tenisçi de çekildiğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi

Tokyo 2020'de yarışmama kararı alan tenis dünyasının önde gelen isimleri Serena Williams, Rafael Nadal ve Dominic Thiem'in arasına Halep de eklendi.

Kariyerinde 2 grand slam şampiyonluğu bulunan 29 yaşındaki Halep, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hiçbir şey bana Romanya'yı temsil etmekten fazla gurur veremez. Ne yazık ki baldırımdaki sakatlığın düzelmesi için daha fazla zaman gerekiyor. Bu yüzden olimpiyatlardan çekilmeye karar verdim. Fransa Açık ve Wimbledon'ın ardından olimpiyatlara da katılamamak, hazmetmesi zor bir durum." ifadelerini kullandı.

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