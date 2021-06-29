Son dakika spor haberi: Wimbledon'da Dan Evans Feliciano Lopez'i mağlup etti!

Son dakika spor haberi: Wimbledon Tenis Turnuvası'nda heyecan devam ediyor. 2. tur maçında Dan Evans, rakibi Feliciano Lopez'i 7-6(4), 6-2, 7-5'lik setler ile mağlup etti ve 3. tura yükseldi.

Dünya sıralamasında 26. olan İngiliz raket Dan Evans rakibi 89. sıradaki İspanyol tenisçi Feliciano Lopez'i 7-6(4), 6-2, 7-5'lik setler ile mağlup etti. İngiliz raket, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda 3. tura yükseldi.

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