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Son dakika spor haberi: Alexander Zverev Wimbledon'da ikinci tura çıktı!

Alexander Zverev Wimbledon'da ikinci tura çıktı!
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Giriş Tarihi: 29.06.2021

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da, tek erkeklerde Alman Alexander Zverev, ikinci tura çıktı. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasında, tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Zverev, bir saat 29 dakika süren mücadelenin ardından Hollandalı Tallon Griekspoor'u 6-3, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yenerek, üst tura kaldı. | Son dakika spor haberleri

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasında, tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Zverev, bir saat 29 dakika süren mücadelenin ardından Hollandalı Tallon Griekspoor'u 6-3, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yenerek, üst tura kaldı.

Arjantinli 9 numaralı seribaşı Diego Schwartzman ise Fransız Benoit Paire'i 6-3, 6-4 ve 6-0'lık setlerle 3-0 yenerek tur atladı.

Tek kadınlarda ise Wimbledon'da daha önce 5 şampiyonluk yaşayan 41 yaşındaki ABD'li Venus Williams, 8 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova ve 13 numaralı seribaşı Belçikalı Elise Mertens, rakiplerini mağlup ederek adlarını ikinci tura yazdırdı.

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