19 Yaş Altı Genç Kızlar Balkan Voleybol Şampiyonası: Türkiye 3-0 Arnavutluk

19 Yaş Altı Genç Kızlar Balkan Voleybol Şampiyonası'nda 16 Yaş Altı Milli Takımı ile mücadele eden Türkiye, ilk maçında Arnavutluk'u 3-0 yendi.

Sırbistan'ın ev sahipliğinde başkent Belgrad'da düzenlenen turnuvada Türkiye, ilk maçında Arnavutluk ile karşılaştı. Milliler, müsabakayı 25-17, 25-16 ve 25-17'lik setlerle 3-0 kazandı.

Başantrenör Raşit Berk İnanç yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki ikinci maçında yarın TSİ 17.30'da Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

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