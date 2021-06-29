29 Haziran 2021, Salı

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19 Yaş Altı Genç Kızlar Balkan Voleybol Şampiyonası: Türkiye 3-0 Arnavutluk

Türkiye Arnavutluk'u mağlup etti
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Giriş Tarihi: 29.06.2021

Son dakika spor haberleri: 19 Yaş Altı Genç Kızlar Balkan Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Arnavutluk'u 3-0 mağlup etti.

19 Yaş Altı Genç Kızlar Balkan Voleybol Şampiyonası'nda 16 Yaş Altı Milli Takımı ile mücadele eden Türkiye, ilk maçında Arnavutluk'u 3-0 yendi.

Sırbistan'ın ev sahipliğinde başkent Belgrad'da düzenlenen turnuvada Türkiye, ilk maçında Arnavutluk ile karşılaştı. Milliler, müsabakayı 25-17, 25-16 ve 25-17'lik setlerle 3-0 kazandı.

Başantrenör Raşit Berk İnanç yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki ikinci maçında yarın TSİ 17.30'da Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.



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