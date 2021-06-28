28 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Johanna Konta corona virüsü sebebiyle Wimbledon'dan çekildi!
Londra'da bugün başlayacak olan sezonun üçüncü grand slam turnuvası öncesinde Johanna Konta, corona virüsü Wimbledon'dan çekildi. İşte detaylar...
İngiltere'nin başkenti Londra'da bugün başlayacak sezonun üçüncü grand slam turnuvası öncesinde yakın ekibindeki bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 10 gün karantinada kalması gereken 30 yaşındaki Konta, organizasyondan çekilmek zorunda kaldı.
Turnuvada mücadele eden bütün sporcular, yanlarında kalmasına izin verilen üç kişilik ekibiyle Westminster bölgesindeki bir otelde konaklıyor.
Konta, Wimbledon'da 2017 yılında yarı finale kadar çıkma başarısını göstermişti.
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