21 Temmuz 2021, Çarşamba
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Başkan Erdoğan, görüşmede, Bahamalar'da düzenlenen Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası'nda Türkiye rekoru kıran Şahika Ercümen'i tebrik etti.
Başkan Erdoğan, Şahika Ercümen'e yarışmada dünya şampiyonluğu için başarılar diledi.
Son dakika spor haberi: Başkan Erdoğan Şahika Ercümen'i tebrik etti!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, yaptığı görüşmede, Bahamalar'da gerçekleşen Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası'nda Türkiye rekoru kıran Şahika Ercümen'i tebrik etti. | Son dakika spor haberleri
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Erdoğan, görüşmede, Bahamalar'da düzenlenen Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası'nda Türkiye rekoru kıran Şahika Ercümen'i tebrik etti.
Başkan Erdoğan, Şahika Ercümen'e yarışmada dünya şampiyonluğu için başarılar diledi.
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