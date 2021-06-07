U19 Masa Tenisi Gençler Milli Takım Seçme müsabakalarında Özge Yılmaz Türkiye Şampiyonu oldu

U19 Masa Tenisi Gençler Milli Takım Seçme müsabakaları 5 - 6 Haziran 2021 tarihleri arasında Ankara Keçiören Taha Akgül Spor Salonunda yapıldı. Şampiyonaya Kayseri'den katılan sporcu Özge Yılmaz başarılarına bir yenisini ekleyerek Türkiye Şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Türkiye Şampiyonu olan sporcumuzu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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