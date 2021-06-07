07 Haziran 2021, Pazartesi

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U19 Masa Tenisi Gençler Milli Takım Seçme müsabakalarında Özge Yılmaz Türkiye Şampiyonu oldu

U19 Masa Tenisi'nde Özge Yılmaz Türkiye Şampiyonu oldu
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Giriş Tarihi: 07.06.2021

Düzenlenen müsabakalarında Kayserili sporcu Türkiye Şampiyonu oldu.

müsabakaları 5 - 6 Haziran 2021 tarihleri arasında yapıldı. Şampiyonaya 'den katılan sporcu başarılarına bir yenisini ekleyerek Türkiye Şampiyonu oldu.

Müdürü ; Türkiye Şampiyonu olan sporcumuzu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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