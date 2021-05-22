Son dakika spor haberleri: Monaco'da avantaj Ferrari'nin!

Formula 1'de heyecan Monaco GP'si ile sürüyor. Sıralama turlarının yapıldığı pist yine büyük heyecana sahne oldu. Ferrari pilotu Leclerc, ülkesinde pole pozisyonunu kazanmış oldu. Genç pilotun bu başarısının ardından Ferrari, 2019 yılının ardından ilk kez bir yarışa ilk sıradan başlayacak. | Son dakika spor haberleri

Formula 1'de heyecan Monaco GP'si ile sürüyor. Sıralama turlarının yapıldığı pist yine büyük heyecana sahne oldu. Ferrari pilotu Leclerc, ülkesinde pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Genç pilotun bu başarısının ardından Ferrari, 2019 yılının ardından ilk kez bir yarışa ilk sıradan başlayacak.

Monaco GP'sinde yarış 23 Mayıs Cumartesi günü16.00'da koşulacak.

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