22 Mayıs 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberleri: Monaco'da avantaj Ferrari'nin!

Monaco'da avantaj Ferrari'nin!
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Giriş Tarihi: 22.05.2021

'de heyecan 'si ile sürüyor. Sıralama turlarının yapıldığı pist yine büyük heyecana sahne oldu. pilotu , ülkesinde pole pozisyonunu kazanmış oldu. Genç pilotun bu başarısının ardından Ferrari, 2019 yılının ardından ilk kez bir yarışa ilk sıradan başlayacak. | Son dakika spor haberleri

'de heyecan 'si ile sürüyor. Sıralama turlarının yapıldığı pist yine büyük heyecana sahne oldu. pilotu , ülkesinde pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Genç pilotun bu başarısının ardından Ferrari, 2019 yılının ardından ilk kez bir yarışa ilk sıradan başlayacak.

GP'sinde yarış 23 Mayıs Cumartesi günü16.00'da koşulacak.

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