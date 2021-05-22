22 Mayıs 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberleri: Monaco'da avantaj Ferrari'nin!
Formula 1'de heyecan Monaco GP'si ile sürüyor. Sıralama turlarının yapıldığı pist yine büyük heyecana sahne oldu. Ferrari pilotu Leclerc, ülkesinde pole pozisyonunu kazanmış oldu. Genç pilotun bu başarısının ardından Ferrari, 2019 yılının ardından ilk kez bir yarışa ilk sıradan başlayacak. | Son dakika spor haberleri
Formula 1'de heyecan Monaco GP'si ile sürüyor. Sıralama turlarının yapıldığı pist yine büyük heyecana sahne oldu. Ferrari pilotu Leclerc, ülkesinde pole pozisyonunu kazanmış oldu.
Genç pilotun bu başarısının ardından Ferrari, 2019 yılının ardından ilk kez bir yarışa ilk sıradan başlayacak.
Monaco GP'sinde yarış 23 Mayıs Cumartesi günü16.00'da koşulacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig