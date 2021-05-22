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Son dakika spor haberi: Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk'ten madalya!

Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk'ten madalya!
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Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 Giriş Tarihi: 22.05.2021

'nda milli sporculardan , 100 metre serbest S5 kategorisinde gümüş, ise bronz madalya kazandı. İşte detaylar...

'in 'nda düzenlenen 'nda kadınlar 100 metre serbest finalinde gümüş, ise bronz madalya elde etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, S5 kategorisi kadınlar 100 metre serbest stil finalinde milli sporcular Boyacı ve Öztürk, madalya mücadelesi verdi.

Milli sporculardan Sümeyye 1.34.94 ile gümüş, Sevilay ise 1.39.94'lük derecesiyle bronz madalya kazandı.

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