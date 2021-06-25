25 Haziran 2021, Cuma

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Son dakika spor haberi: Milli sörfçü Dilara Uralp İspanya'da ikinci oldu!

Milli sörfçü Dilara Uralp İspanya'da ikinci oldu!
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Giriş Tarihi: 25.06.2021

Tokyo Olimpiyatları'nın hazırlıklarına devam eden milli sörfçü Dilara Uralp, İspanya'da katıldığı yarışta ikinci oldu. Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çeşmealtı Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü sporcusu Dilara Uralp, Barselona'da düzenlenen 2021 İspanya Rüzgar Sörfü Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde ikinci oldu. | Son dakika spor haberleri

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çeşmealtı Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü sporcusu Dilara Uralp, Barselona'da düzenlenen 2021 İspanya Rüzgar Sörfü Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde ikinci oldu.

Dilara, 49 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda genel sıralamada ise 18. sırada yer aldı.

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