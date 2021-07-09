Son dakika spor haberi: 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin ilk gününde tarihi rekor!
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde özlem rekorla başladı. 14 boyda toplamda 2160 pehlivanın katıldığı güreşlerin ilk gününde tarihi rekor kırıldı. Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen 655. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, sabah saat 9.00'da Minik-1, Minik-2, Teşvik-1, Teşvik-2, Tozkoparan, Ayak Boy kategorilerinde başladı. Bu kategorilerdeki yüzlerce pehlivan sahada yağlanarak, bir buçuk yıllık özlemini rekorla taçlandırdı. | Son dakika spor haberleri
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde özlem rekorla başladı. 14 boyda toplamda 2160 pehlivanın katıldığı güreşlerin ilk gününde tarihi rekor kırıldı.
Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen 655. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, sabah saat 9.00'da Minik-1, Minik-2, Teşvik-1, Teşvik-2, Tozkoparan, Ayak Boy kategorilerinde başladı. Bu kategorilerdeki yüzlerce pehlivan sahada yağlanarak, bir buçuk yıllık özlemini rekorla taçlandırdı.
11 boyda gerçekleştirilen güreşlerde 1913 pehlivan kol bağlayarak güreş tuttu.
10 Temmuz'da büyük orta, başaltı ve başpehlivan er meydanına çıkacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası