10 Temmuz 2021, Cumartesi

DİĞER SPORLAR

Son dakika spor haberi: 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin ilk gününde tarihi rekor!

Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin ilk gününde tarihi rekor!
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.07.2021

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde özlem rekorla başladı. 14 boyda toplamda 2160 pehlivanın katıldığı güreşlerin ilk gününde tarihi rekor kırıldı. Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen 655. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, sabah saat 9.00'da Minik-1, Minik-2, Teşvik-1, Teşvik-2, Tozkoparan, Ayak Boy kategorilerinde başladı. Bu kategorilerdeki yüzlerce pehlivan sahada yağlanarak, bir buçuk yıllık özlemini rekorla taçlandırdı. | Son dakika spor haberleri

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde özlem rekorla başladı. 14 boyda toplamda 2160 pehlivanın katıldığı güreşlerin ilk gününde tarihi rekor kırıldı.

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen 655. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, sabah saat 9.00'da Minik-1, Minik-2, Teşvik-1, Teşvik-2, Tozkoparan, Ayak Boy kategorilerinde başladı. Bu kategorilerdeki yüzlerce pehlivan sahada yağlanarak, bir buçuk yıllık özlemini rekorla taçlandırdı.

11 boyda gerçekleştirilen güreşlerde 1913 pehlivan kol bağlayarak güreş tuttu.

10 Temmuz'da büyük orta, başaltı ve başpehlivan er meydanına çıkacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Fransa Bisiklet Turu'nda kazanan Mark Cavendish! Fransa Bisiklet Turu'nda kazanan Mark Cavendish!
Milli atlet Tuğba Danışmaz Avrupa şampiyonu oldu! Milli atlet Tuğba Danışmaz Avrupa şampiyonu oldu!
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılışı gerçekleşti! Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılışı gerçekleşti!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör