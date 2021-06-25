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Son dakika spor haberi: Simona Halep sakatlığı nedeniyle Wimbledon'a katılamayacak!

Simona Halep'e sakatlık şoku! Wimbledon'da...
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Giriş Tarihi: 25.06.2021

Kadınlar dünya 3 numarası Simona Halep, sakatlığı nedeniyle sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'a katılamayacak. Organizasyondan yapılan duyuruya göre, Rumen tenisçi, baldırındaki sakatlık sebebiyle Londra'da düzenlenecek turnuvaya katılamayacak. | Son dakika spor haberleri

Kadınlar dünya 3 numarası Simona Halep, sakatlığı nedeniyle sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'dan çekildi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Rumen tenisçi, baldırındaki sakatlık dolayısıyla İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek turnuvaya katılamayacak.

2019'da şampiyonluğa ulaştığı Wimbledon'da bu yıl oynayabilmek için elinden geleni yaptığını belirten Halep, "Sakatlığımı tam olarak atlatamadım. Turnuvadan çekilmek zorunda kaldığım için gerçekten üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 2 grand slam şampiyonluğu bulunan 29 yaşındaki tenisçi, sakatlığı sebebiyle Fransa Açık'ta da mücadele edememişti.

Yeni tip corona virüs salgını nedeniyle geçen yıl iptal edilen Wimbledon, 28 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.
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