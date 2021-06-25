25 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: A Milli Kadın Voleybol Takım'ımız Milletler Ligi üçüncülük maçında Japonya'yı 3-0 yendi!
A Milli Kadın Voleybol Takım'ımız, Milletler Ligi üçüncülük maçında Japonya'yı 3-0 yendi. Bu sonucun ardından Filenin Sultanları bronz madalya aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
2021 FIVB Voleybol Milletler Ligi Dörtlü Finali'nin heyecanı İtalya'nın Rimini şehrinde yaşanmaya devam ediyor.
Yarı finalde ABD'ye 3-0 yenilen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Brezilya'ya mağlup olan Japonya ile üçüncülük mücadelesi verdi.
Mücadelede rakibini set dahi vermeden 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ni 3. sırada tamamladı ve bronz madalyanın sahibi oldu.
Dörtlü Final'in finalinde ise Breziya ile ABD kozlarını paylaşacak.
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