A Milli Kadın Voleybol Takım'ımız, Milletler Ligi üçüncülük maçında Japonya'yı 3-0 yendi. Bu sonucun ardından Filenin Sultanları bronz madalya aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

2021 FIVB Voleybol Milletler Ligi Dörtlü Finali'nin heyecanı İtalya'nın Rimini şehrinde yaşanmaya devam ediyor.

Yarı finalde ABD'ye 3-0 yenilen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Brezilya'ya mağlup olan Japonya ile üçüncülük mücadelesi verdi.

Mücadelede rakibini set dahi vermeden 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ni 3. sırada tamamladı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Dörtlü Final'in finalinde ise Breziya ile ABD kozlarını paylaşacak.

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