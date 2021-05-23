23 Mayıs 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Karatede Milli Takım Avrupa şampiyonu oldu!
Erkek Kata Milli Takımı,Hırvatistan'ın Porec kentinde devam eden 55. Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın beşinci gününde Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir’den oluşan Erkek Kata Milli Takımı tatamiye çıktı. | Son dakika spor haberleri
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın beşinci gününde Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'den oluşan Erkek Kata Milli Takımı tatamiye çıktı.
Finalde İspanya ile karşı karşıya gelen ay-yıldızlı ekip, rakibine üstünlük sağlayarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
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