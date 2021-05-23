23 Mayıs 2021, Pazar

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Son dakika spor haberi: Karatede Milli Takım Avrupa şampiyonu oldu!

Karatede Milli Takım Avrupa şampiyonu oldu!
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Giriş Tarihi: 23.05.2021

,'ın kentinde devam eden . Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın beşinci gününde , ve ’den oluşan Erkek Kata Milli Takımı tatamiye çıktı. | Son dakika spor haberleri

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın beşinci gününde , ve 'den oluşan tatamiye çıktı.

Finalde ile karşı karşıya gelen ay-yıldızlı ekip, rakibine üstünlük sağlayarak şampiyonluğuna ulaştı.

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