25 Haziran 2021, Cuma

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Başkan Erdoğan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı tebrik etti!

Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik!
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Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 Giriş Tarihi: 25.06.2021

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FIVB Voleybol Millerler Ligi'nde 3. olarak bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmanın ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik'i telefonla arayarak elde edilen başarıdan dolayı tüm takımı tebrik etti. Karşılaşmayı yakinen takip ettiğini belirten Başkan Erdoğan, Filenin Sultanları'nın elde ettiği başarıdan dolayı gurur duyduğunu, Tokyo'da yapılacak Olimpiyat Oyunları'nda da başarılı bir sonuç elde edeceklerine inandığını söyledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar da, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Türk voleyboluna her daim vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti.

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