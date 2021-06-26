ABD 3-0 Brezilya (MAÇ SONUCU-ÖZET) | ABD FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon oldu!

FIVB Voleybol Milletler Ligi final maçında ABD ile Brezilya karşı karşıya geldi. Müsabakayı set vermeden 3-0 kazanan ABD, şampiyon oldu.

İtalya'nın Rimini şehrindeki organizasyonda Dörtlü Final'in ilk maçında Türkiye'yi 3-0 yenerek adını finale yazdıran ve şampiyonda daha önce 2018 ve 2019'da kupaya uzanan ABD, Brezilya ile karşılaştı.

Karşılaşmayı 28-26, 23-25, 23-25 ve 21-25 set sonuçlarıyla kazanan ABD, 2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyondaki üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

DİĞER

DİĞER SPORLAR HABERLERİ