26 Haziran 2021, Cumartesi

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ABD 3-0 Brezilya (MAÇ SONUCU-ÖZET) | ABD FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon oldu!

ABD Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon oldu
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Giriş Tarihi: 26.06.2021

FIVB Voleybol Milletler Ligi final maçında ABD ile Brezilya karşı karşıya geldi. Müsabakayı set vermeden 3-0 kazanan ABD, şampiyon oldu.

İtalya'nın Rimini şehrindeki organizasyonda Dörtlü Final'in ilk maçında Türkiye'yi 3-0 yenerek adını finale yazdıran ve şampiyonda daha önce 2018 ve 2019'da kupaya uzanan ABD, Brezilya ile karşılaştı.

Karşılaşmayı 28-26, 23-25, 23-25 ve 21-25 set sonuçlarıyla kazanan ABD, 2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyondaki üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

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