Son dakika spor haberleri: Formula 1 İstanbul'a dönüyor! İşte o detay...
Son dakika spor haberleri: Formula 1'de Singapur GP organizatörleri, 2021 yarışının COVID-19 salgını sonrası yaşanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Buna göre ekim ayında İstanbul Park pistinde düzenlenebileceği öğrenildi.
Haziran ayında yapılması planlanan fakat corona virüsü pandemisi nedeniyle iptal edilen Formula 1 Türkiye ayağının ekim ayında İstanbul Park pistinde düzenlenebileceği öğrenildi.
SİNGAPUR İPTAL EDİLDİ, GÖZLER TÜRKİYE'DE
Singapur GP organizatörleri, 2021 yarışının COVID-19 salgını sonrası yaşanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Milliyet'in haberine göre; takvimde yer açılmasının ardından gözler Türkiye'ye çevrilirken, dev organizasyonun ekim ayında İstanbul'da düzenleneceği belirtildi.
İstanbul Park'ın sahibi olan Intercity'nin yönetim kurulu başkanı Vural Ak, geçtiğimiz günlerde Formula 1'in İstanbul'a gelişi için çalışma sürdürdüklerini açıklamıştı. Ak, "Yarışların Türkiye'de düzenlenmesi konusundaki çalışmaları için kendisine de ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Geldiğimiz noktada İngiliz Hükümeti'nin almış olduğu seyahat kısıtlamaları kararı neticesinde 11-13 Haziran'da gerçekleşecek olan Türkiye yarışı teknik nedenlerle yapılamaz hale geldi. Intercity İstanbul Park olarak yarışın önümüzdeki aylar içerisinde uygun bir tarihte gerçekleşmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.
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