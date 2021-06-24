Son dakika spor haberi: A Milli Kadın Voleybol Takımı FIVB Milletler Ligi Dörtlü Final'inde ABD'ye 3-0 mağlup oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Dörtlü Final ilk maçında ABD'ye 3-0 yenildi. Filenin Sultanları, Japonya ile üçüncülük maçında karşılaşacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Dörtlü Final ilk maçında ABD'ye 3-0 mağlup oldu.
İtalya'nın Rimini şehrinde düzenlenen organizasyonda Türkiye, karşılaşmayı 25-21, 25-23 ve 25-20 set sonuçlarıyla kaybetti.
"Filenin Sultanları" yarın saat 17.00'de Japonya ile üçüncülük maçında karşılaşacak.
ABD ve Brezilya ise yarın saat 20.30'da şampiyonluk mücadelesi verecek.
Dünyanın en iyi 4 takımı arasında üst üste üçüncü kez yer almayı başaran miller, ilk turda çıktığı 15 maçın 11'ini kazanarak yarı finale kadar yükseldi.
Milliler, ABD, Brezilya, ve Japonya'ya karşı finallerde Avrupa kıtasını temsil eden tek takım oldu.
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