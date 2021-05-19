Son dakika spor haberi: Anıl Berkan Kılıçsallayan'dan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya!

Kuzey Makedonya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, temsilcilerimizden Anıl Berkan Kılıçsallayan serbest stil 125 kg'de altın madalya kazandı.

Kuzey Makedonya'da devam eden 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ülkemizi serbest stil 125 kg'de temsil eden Anıl Berkan Kılıçsallayan, altın madalya kazandı.

Güreşçimiz finalde Rus rakibi Atsamaz Tebloev'i 7-2 öndeyken tuşla yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

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