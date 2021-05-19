19 Mayıs 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberi: Anıl Berkan Kılıçsallayan'dan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya!

Bir altın madalya da Anıl Berkan Kılıçsallayan'dan!
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Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 Giriş Tarihi: 19.05.2021

'da düzenlenen 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda, temsilcilerimizden Anıl Berkan Kılıçsallayan serbest stil 125 kg'de altın madalya kazandı.

'da devam eden 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda ülkemizi serbest stil 125 kg'de temsil eden , altın madalya kazandı.

Güreşçimiz finalde rakibi 'i 7-2 öndeyken tuşla yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

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