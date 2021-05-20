20 Mayıs 2021, Perşembe

DİĞER SPORLAR

Son dakika spor haberi... Milli voleybolcu Efe Mandıracı: Hedefimiz şampiyonluk!

Milli voleybolcu Efe Mandıracı: Hedefimiz şampiyonluk!
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.05.2021

oyuncusu , 'nde şampiyonluk olmak istediklerini açıkladı. Çalışmaları çok yoğun şekilde sürdürdüklerini ifade eden Mandıracı, "Antrenörlerimizin bize hazırladığı programlarla, her gün performansımızın üzerine koyarak ilerliyoruz." dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'daki kampta 'nin hazırlıklarına devam eden milli takımda yer alan , Türkiye Voleybol Federasyonun internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Çalışmaları çok yoğun şekilde sürdürdüklerini ifade eden Efe Mandıracı, "Antrenörlerimizin bize hazırladığı programlarla, her gün performansımızın üzerine koyarak ilerliyoruz." dedi.

Milli takım kadrosunu "genç ağırlıklı" sözleriyle değerlendiren Efe Mandıracı, şunları kaydetti:

"Buradaki abilerimiz, antrenörlerimiz, yetkilileri, bize her konuda yardımcı oluyor. Hedefimiz tabii ki şampiyon olmak. Son şampiyon olarak gideceğimiz turnuvada, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Sonrasında da için hazırlıklara devam edeceğiz. İki turnuvadan da iyi dereceyle ayrılmak istiyoruz."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oldu! Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oldu!
Serdar Avcı nakavt ile dünya şampiyonu! Serdar Avcı nakavt ile dünya şampiyonu!
Başkan Erdoğan’dan gençlere 19 Mayıs mesajı! Başkan Erdoğan’dan gençlere 19 Mayıs mesajı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör