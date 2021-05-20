Son dakika spor haberi... Milli voleybolcu Efe Mandıracı: Hedefimiz şampiyonluk!

A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Efe Mandıracı, CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyonluk olmak istediklerini açıkladı. Çalışmaları çok yoğun şekilde sürdürdüklerini ifade eden Mandıracı, "Antrenörlerimizin bize hazırladığı programlarla, her gün performansımızın üzerine koyarak ilerliyoruz." dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Ankara'daki kampta CEV Avrupa Altın Ligi'nin hazırlıklarına devam eden milli takımda yer alan Efe Mandıracı, Türkiye Voleybol Federasyonun internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Çalışmaları çok yoğun şekilde sürdürdüklerini ifade eden Efe Mandıracı, "Antrenörlerimizin bize hazırladığı programlarla, her gün performansımızın üzerine koyarak ilerliyoruz." dedi.

Milli takım kadrosunu "genç ağırlıklı" sözleriyle değerlendiren Efe Mandıracı, şunları kaydetti:

"Buradaki abilerimiz, antrenörlerimiz, Türkiye Voleybol Federasyonu yetkilileri, bize her konuda yardımcı oluyor. Hedefimiz tabii ki şampiyon olmak. Son şampiyon olarak gideceğimiz turnuvada, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Sonrasında da Avrupa Şampiyonası için hazırlıklara devam edeceğiz. İki turnuvadan da iyi dereceyle ayrılmak istiyoruz."

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