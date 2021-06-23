23 Haziran 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberleri: Gazi Koşusu 95. kez gerçekleşecek

Gazi Koşusu 95. kez gerçekleşecek
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Giriş Tarihi: 23.06.2021

Son dakika spor haberleri: Bu yıl 95. kez düzenlenecek 26 Haziran 2021 Cumartesi günü ’nda yapılacak. Geçen yıl gerçekleşen koşuda 'in jokeyliğini yaptığı "" adlı safkan, 2.30.18'lik derecesiyle kazanmıştı.

Bu yıl 95. kez yapılacak 'nun tarihi değişti. adına düzenlenen Gazi Koşusu bu yıl 26 Haziran 2021 Cumartesi günü 'nda yapılacak.

GEÇTİĞİMİZ YILIN ŞAMPİYONU: CALL TO VICTORY

94. Gazi Koşusu'nu 'in sahibi olduğu, 'in jokeyliğini yaptığı "" adlı safkan, 2.30.18'lik derecesiyle kazandı.

Geçtiğimiz yıl yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle seyircisiz olarak gerçekleştirilen yarışa 3 yaşlı safkan 15 tayı katılmış, ikinciliği 2.30.55'lik derecesiyle "" adlı tay, üçüncülüğü 2.31.24'lük derecesiyle "" adlı safkan ve dördüncülüğü ise 2.31.49'lük derecesiyle "" isimli at elde etmişti.

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