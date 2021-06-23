Son dakika spor haberleri: Gazi Koşusu 95. kez gerçekleşecek
Son dakika spor haberleri: Bu yıl 95. kez düzenlenecek Gazi Koşusu 26 Haziran 2021 Cumartesi günü Veliefendi Hipodromu’nda yapılacak. Geçen yıl gerçekleşen koşuda Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Call To Victory" adlı safkan, 2.30.18'lik derecesiyle kazanmıştı.
Bu yıl 95. kez yapılacak Gazi Koşusu'nun tarihi değişti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu bu yıl 26 Haziran 2021 Cumartesi günü Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak.
GEÇTİĞİMİZ YILIN ŞAMPİYONU: CALL TO VICTORY
94. Gazi Koşusu'nu Ayşegül Kurtel'in sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Call To Victory" adlı safkan, 2.30.18'lik derecesiyle kazandı.
Geçtiğimiz yıl yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle seyircisiz olarak gerçekleştirilen yarışa 3 yaşlı safkan 15 İngiliz tayı katılmış, ikinciliği 2.30.55'lik derecesiyle "Lord Of Game" adlı tay, üçüncülüğü 2.31.24'lük derecesiyle "Kingsman" adlı safkan ve dördüncülüğü ise 2.31.49'lük derecesiyle "Coach" isimli at elde etmişti.
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