Son dakika spor haberi: Formula 1'de heyecan devam ediyor. F1 Dünya Şampiyonası'nın 6. etabı Miami Grand Prix’sini Mclaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı.

Miami kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte düzenlenen yarış, 57 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa 5. cepten başlayan Norris, 1 saat 30 dakika 49.876 saniyelik derecesiyle kariyerinin ilk grand prix zaferini elde etti.

Son üç yılın şampiyonu Red Bull pilotu Max Verstappen, liderin 7.612 saniye gerisinde ikinci, Ferrari pilotu Charles Leclerc ise 9.920 saniye farkla üçüncü oldu.

Sezonun 7. yarışı İtalya Grand Prix'si, 19 Mayıs'ta koşulacak.

Miami Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 136 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 101

3. Charles Leclerc (Monako): 98

4. Carlos Sainz (İspanya): 85

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 83

TAKIMLAR

1. Red Bull: 237

2. Ferrari: 189

3. McLaren: 124

4. Mercedes: 64

5. Aston Martin: 42