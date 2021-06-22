22 Haziran 2021, Salı

DİĞER SPORLAR

Usain Bolt'un mutlu günü! İkiz babası oldu

Usain Bolt'un mutlu günü! İkiz babası oldu
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.06.2021

100 ve 200 metre dünya rekorlarının sahibi atlet , ikiz çocukları olduğunu açıkladı. Bolt, oğullarının adlarının ve koyduğunu belirtti.

Geçen yıl mayıs ayında '' adını verdiği bir kızı olan Bolt'un açıklaması, dün kutlanan Babalar Günü'nde geldi. Bolt, Instagram hesabı aracaılığıyla mutlu haberi takipçilerine duyurdu. Çocuklarının annesi ve üç çocuğuyla çekilen fotoğrafını paylaştı. Bennett de bebeklerle bir kare fotoğrafını paylaşarak Bolt için, "Bizim miniklerin mükemmel babası" yazdı.

Bolt ve Bennett'in ikizlerinin isimlerine gelince, St. Leo Bolt'un isimleri. ise gök gürültüsü anlamına geliyor. 2017'de atletizmden emekli olan 'dünyanın en hızlı adamı' sonrasında profesyonel futbolcu olarak kariyerine devam etti. 2019'da profesyonel sporu bıraktı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Kick Boks turnuvasında 7 altın 4 gümüş madalya! Kick Boks turnuvasında 7 altın 4 gümüş madalya!
EURO 2020'nin en değerlisi Mbappe EURO 2020'nin en değerlisi Mbappe
Bizim 'şampiyon' Çocuklar kupayla yurda döndü! Bizim 'şampiyon' Çocuklar kupayla yurda döndü!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör