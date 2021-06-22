Usain Bolt'un mutlu günü! İkiz babası oldu
100 ve 200 metre dünya rekorlarının sahibi atlet Usain Bolt, ikiz çocukları olduğunu açıkladı. Bolt, oğullarının adlarının Thunder ve Saint Leo koyduğunu belirtti.
Geçen yıl mayıs ayında 'Olympia Lightning' adını verdiği bir kızı olan Bolt'un açıklaması, dün kutlanan Babalar Günü'nde geldi. Bolt, Instagram hesabı aracaılığıyla mutlu haberi takipçilerine duyurdu. Çocuklarının annesi Kasi Bennett ve üç çocuğuyla çekilen fotoğrafını paylaştı. Bennett de bebeklerle bir kare fotoğrafını paylaşarak Bolt için, "Bizim miniklerin mükemmel babası" yazdı.
Bolt ve Bennett'in ikizlerinin isimlerine gelince, St. Leo Bolt'un isimleri. Thunder ise gök gürültüsü anlamına geliyor. 2017'de atletizmden emekli olan 'dünyanın en hızlı adamı' sonrasında profesyonel futbolcu olarak kariyerine devam etti. 2019'da profesyonel sporu bıraktı.
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