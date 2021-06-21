21 Haziran 2021, Pazartesi

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Son dakika spor haberleri: 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki seyirci sayısı belli oldu

2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki seyirci sayısı belli oldu
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Giriş Tarihi: 21.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'nın başkenti 'da düzenlenecek 'na en fazla 10 bin Japon seyircinin alınmasına karar verildi.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle devam eden oyunlara seyirci alınıp alınmayacağına yönelik belirsizlik, () ve Japon yetkililer arasında yapılan görüşmelerin ardından ortadan kalktı.

Olimpiyatları'nda müsabakalara ev sahipliği yapan tesislerin kapasitesinin yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde en fazla 10 bin Japon sporseverin oyunları izlemesi kararlaştırıldı. Organizasyona yurt dışından seyirci alınmayacağı daha önce açıklanmıştı.

Salgın nedeniyle bu yıla ertelenen 23 Temmuz-8 Ağustos, ise 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Paralimpik Oyunları'yla ilgili seyirci kararının ise 16 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

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