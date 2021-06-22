Son dakika spor haberleri: EURO 2020'de piyasa değeri en yüksek isim Kylian Mbappe
EURO 2020'de boy gösteren futbolcular arasında piyasa değeri en yüksek oyuncu, Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen Kylian Mbappe oldu. 189 milyon Euro piyasa değeri olan Mbappe'yi 127 milyon Euro ile Harry Kane takip etti.
KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre, EURO 2020'deki en değerli 10 oyuncunun tahmini bonservis bedellerinin toplamı, 1 milyar 189 milyon Euro olarak hesaplandı.
22 yaşındaki Fransız forvet oyuncusu Mbappe'nin 189 milyon Euro ile başı çektiği listenin 2 ve 3. sırasında, İngiliz oyuncular Harry Kane (127 milyon Euro) ve Marcus Rashford (121 milyon Euro) yer aldı.
Listede İngiltere'den 4, Belçika'dan 2, Fransa, Hollanda, Almanya ve Portekiz'den ise birer futbolcu bulunuyor.
"EURO 2020'nin en değerli 10 futbolcusu" şöyle sıralandı:
Futbolcu
Değer (Euro)
1
Kylian Mbappe (Fransa)
189 milyon
2
Harry Kane (İngiltere)
127 milyon
3
Marcus Rashford (İngiltere)
121 milyon
4
Raheem Sterling (İngiltere)
115 milyon
5
Kevin de Bruyne (Belçika)
115 milyon
6
Bruno Fernandes (Portekiz)
114 milyon
7
Jadon Sancho (İngiltere)
110 milyon
8
Romelu Lukaku (Belçika)
105 milyon
9
Frenkie de Jong (Hollanda)
100 milyon
10
Joshua Kimmich (Almanya)
93 milyon
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