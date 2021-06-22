22 Haziran 2021, Salı

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Son dakika spor haberleri: EURO 2020'de piyasa değeri en yüksek isim Kylian Mbappe

EURO 2020'nin en değerlisi Mbappe
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Giriş Tarihi: 22.06.2021

EURO 2020'de boy gösteren futbolcular arasında piyasa değeri en yüksek oyuncu, Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen oldu. 189 milyon Euro piyasa değeri olan Mbappe'yi 127 milyon Euro ile takip etti.

KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre, EURO 2020'deki en değerli 10 oyuncunun tahmini bonservis bedellerinin toplamı, 1 milyar 189 milyon Euro olarak hesaplandı.

22 yaşındaki Fransız forvet oyuncusu Mbappe'nin 189 milyon Euro ile başı çektiği listenin 2 ve 3. sırasında, İngiliz oyuncular (127 milyon Euro) ve (121 milyon Euro) yer aldı.

Listede 'den 4, 'dan 2, , , Almanya ve Portekiz'den ise birer futbolcu bulunuyor.

"EURO 2020'nin en değerli 10 futbolcusu" şöyle sıralandı:

Futbolcu

Değer (Euro)

1

(Fransa)

189 milyon

2

Harry Kane (İngiltere)

127 milyon

3

Marcus Rashford (İngiltere)

121 milyon

4

(İngiltere)

115 milyon

5

(Belçika)

115 milyon

6

(Portekiz)

114 milyon

7

(İngiltere)

110 milyon

8

(Belçika)

105 milyon

9

(Hollanda)

100 milyon

10

(Almanya)

93 milyon

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