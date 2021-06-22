22 Haziran 2021, Salı

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Son dakika spor haberleri: Kick Boks Turnuvası’nda milli takım 7 altın, 4 gümüş madalya kazandı

Kick Boks turnuvasında 7 altın 4 gümüş madalya!
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Giriş Tarihi: 22.06.2021

Son dakika spor haberleri: ’ın başkenti Taşkent’te yapılan Uluslararası Açık ’nda milli takım 7 altın, 4 gümüş madalya kazandı. Başkanı Sayın Salim Kayıcı, sportif açıdan üst düzeyde bir turnuva olduğunu belirterek, “Taşkent’e geldiğimiz andan beri bizlerden desteğini esirgemeyen Taşkent Büyükelçimiz Sayın Olgan Bekar’a ve büyükelçilik yetkililerimize teşekkür ediyorum." dedi.

'ın başkenti Taşkent'te yapılan Uluslararası Açık 'nda milli takım 7 altın, 4 gümüş madalya kazandı.

Başkanı Sayın Salim Kayıcı, sportif açıdan üst düzeyde bir turnuva olduğunu belirterek, "Taşkent'e geldiğimiz andan beri bizlerden desteğini esirgemeyen Taşkent Büyükelçimiz Sayın Olgan Bekar'a ve büyükelçilik yetkililerimize teşekkür ediyorum. Yapılan organizasyonun kalitesinden dolayı yetkilileri ve Başkanı Sayın 'a teşekkür ediyorum. Almış oldukları başarılı sonuçlardan dolayı milli takımımızı tebrik ediyorum" dedi.

Turnuvada, 48 Kg Erivan Barut, +91 Kg K1 Style , +91 Kg K1 Style, -71 Kg Full , 56 Kg K1 StyleN Zekiye Zelal Şengür, +70 Kg Kick Light , 75 Kg Full Contact , 81 Kg Full Contact'ta altın madalya kazanırken, 60 Kg Full Contact , 60 Kg K1 Style , 94 Kg Light Contact'ta gümüş madalya elde etti.

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