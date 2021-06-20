20 Haziran 2021, Pazar

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Son dakika spor haberleri: MotoGP'de Marc Marquez'den müthiş geri dönüş!

MotoGP'de Marc Marquez'den müthiş geri dönüş!
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Giriş Tarihi: 20.06.2021

Son dakika spor haberleri: Motor sporlarının en büyük organizasyonlarından biri olan 'de 2021 takviminin sekizinci yarışını takımı pilotu kazandı. .Büyük bir sakatlıktan kurtulan sporcusu , 2019 yılından bu yana ilk kez birinciliğe ulaşarak, 'nde geri dönüş hikayesine imza attı.

Yarışa beşinci sırada başlayan muhteşem bir startla ikinciliğe yükseldi. İlk turda liderlik kısa bir süreliğine ve arasında gidip gelirken, Marquez başarılı bir viraj hamlesinin ardından arayı açmayı başardı. Yarışın geri kalan kısmında Marc Marquez yanına kimseyi yaklaştırmayarak liderliğini sürdürdü. Marc Marquez'i bir diğer sporcusu takip etti. Son tura girildiğinde sıralamada bir değişiklik olmadı ve Marc Marquez, damalı bayrağın altından birinci geçti. takımı pilotu Miguel Oliveira ise ikinci oldu. Marquez bu sonuçla Sachsenring'te 11'inci yarış galibiyetini de kazanmış oldu. 'nda sezonunun dokuzuncu yarışı 27 Haziran'da 'da koşulacak.

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