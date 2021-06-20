20 Haziran 2021, Pazar

DİĞER SPORLAR

Son dakika spor haberi: A Milli Erkek Voleybol Takımı Ukrayna’yı mağlup ederek namağlup şampiyon oldu

Filenin Efeleri namağlup şampiyon oldu!
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 Giriş Tarihi: 20.06.2021

finalinde ’yı 3-1 mağlup eden , şampiyon oldu. Filenin Efeleri bu sonuçla üst üste ikinci kez namağlup şampiyon olma başarısını elde etti.

finalinde 'yı 3-1 mağlup eden Türkiye , üst üste 2'nci kez namağlup şampiyon oldu. 'nde oynadığı 8 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan milliler, bu maçlarda rakiplerine yalnızca 5 set verdi.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Bakanı , Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan millileri tebrik etti.

Kasapoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Filenin Efeleri. 'nde namağlup şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Fransa Grand Prix'sinde kazanan Verstappen! Fransa Grand Prix'sinde kazanan Verstappen!
MotoGP'de Marc Marquez'den müthiş geri dönüş! MotoGP'de Marc Marquez'den müthiş geri dönüş!
Filenin Sultanları Dörtlü Final biletini kaptı! Filenin Sultanları Dörtlü Final biletini kaptı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör