Türkiye 3-0 Hollanda (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Filenin Sultanları set vermeden kazandı!
FIVB Milletler Ligi'nde A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Hollanda ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı Filenin Sultanları set vermeden 3-0 kazandı ve 10. galibiyetini aldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'ndeki 13. maçında Hollanda'yı 3-0 yendi.
Milli takım 10. galibiyetini alırken, Hollanda 5. kez yenilgi yaşadı.
Ay-yıldızlı ekip 14. maçında yarın Güney Kore'yle TSİ 19.00'da karşılaşacak. Sıralamada 3. sıraya çıkan milli takım bu maçı kazanırsa Dörtlü Final'i garantileyecek.
Salon: Rimini
Hakemler: Maroszek Wojciech (Polonya), Gerothodoros Epaminondas (Yunanistan)
Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Şebnem Sinem Aköz, Buse Ünal, Şeyma Ercan)
Hollanda: Celeste, Juliet, Anne, Britt, Nicole, Marrit (Myrthe, Eline, Iris, Nika)
Setler: 27-25, 25-20, 25-20
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