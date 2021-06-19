19 Haziran 2021, Cumartesi

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Türkiye 3-0 Hollanda (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Filenin Sultanları set vermeden kazandı!

Filenin Sultanları set vermeden kazandı!
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Giriş Tarihi: 19.06.2021

'nde 'mız, Hollanda ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı Filenin Sultanları set vermeden 3-0 kazandı ve 10. galibiyetini aldı.

, 'da düzenlenen 'ndeki 13. maçında Hollanda'yı 3-0 yendi.

Milli takım 10. galibiyetini alırken, Hollanda 5. kez yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlı ekip 14. maçında yarın Güney Kore'yle TSİ 19.00'da karşılaşacak. Sıralamada 3. sıraya çıkan milli takım bu maçı kazanırsa Dörtlü Final'i garantileyecek.

Salon: Rimini

Hakemler: Maroszek Wojciech (Polonya), Gerothodoros Epaminondas (Yunanistan)

Türkiye: , Hande Baladın, , , , (, , )

Hollanda: Celeste, , Anne, Britt, Nicole, Marrit (Myrthe, Eline, Iris, Nika)

Setler: 27-25, 25-20, 25-20

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