Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Filenin Efeleri'ne tebrik!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2021 CEV Avrupa Altın Ligi'nde üst üste 2. kez namağlup şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
2021 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 mağlup eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, üst üste 2. kez namağlup şampiyon oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Filenin Efeleri'ni tebrik etti.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Belçika'da düzenlenen 2021 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek yenilgisiz şampiyon oldu.
Filenin Efeleri ligde oynadığı 8 maçı da kazanırken yarı finalde Estonya'yı (3-2) finalde de Ukrayna'yı mağlup ederek üst üste ikinci kez yenilgisiz şampiyonluğa ulaştı.
Ligde rakiplerine yalnızca 5 set veren milli takımda Ukrayna karşısında Adis Lagumdzija 23 sayıyla en skorer isim olurken Yiğit 16, Burak 9, Murat ve Oğuzhan 4'er, Efe 2, Ahmet ve Arda 1'er sayıyla katkı sağladı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan millileri tebrik etti.
İŞTE O PAYLAŞIM
Avrupa Altın Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olarak bizleri gururlandıran A Milli Erkek Voleybol Takımımızı, Filenin Efelerini canı gönülden tebrik ediyorum.
Avrupa Altın Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olarak bizleri gururlandıran A Millî Erkek Voleybol Takımımızı, Filenin Efelerini canı gönülden tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 20, 2021
🏐🇹🇷
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