21 Haziran 2021, Pazartesi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Filenin Efeleri'ne tebrik!

Başkan Erdoğan'dan Filenin Efeleri'ne tebrik!
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Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 Giriş Tarihi: 21.06.2021

Başkan , 'nde üst üste 2. kez namağlup şampiyon olan 'nı tebrik etti.

finalinde Ukrayna'yı 3-1 mağlup eden , üst üste 2. kez namağlup şampiyon oldu. Başkan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Filenin Efeleri'ni tebrik etti.

, Belçika'da düzenlenen 2021 CEV finalinde Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek yenilgisiz şampiyon oldu.

Filenin Efeleri ligde oynadığı 8 maçı da kazanırken yarı finalde Estonya'yı (3-2) finalde de Ukrayna'yı mağlup ederek üst üste ikinci kez yenilgisiz şampiyonluğa ulaştı.

Ligde rakiplerine yalnızca 5 set veren milli takımda Ukrayna karşısında Adis Lagumdzija 23 sayıyla en skorer isim olurken Yiğit 16, Burak 9, Murat ve Oğuzhan 4'er, Efe 2, Ahmet ve Arda 1'er sayıyla katkı sağladı.

Son dakika spor haberi: A Milli Erkek Voleybol Takımı Ukrayna’yı mağlup ederek namağlup şampiyon oldu

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan millileri tebrik etti.

İŞTE O PAYLAŞIM

Avrupa Altın Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olarak bizleri gururlandıran A Milli Erkek Voleybol Takımımızı, Filenin Efelerini canı gönülden tebrik ediyorum.

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