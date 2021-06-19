19 Haziran 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberi: Sabriye Şengül'den MMA'de büyük başarı!

Sabriye Şengül'den MMA'de büyük başarı!
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Giriş Tarihi: 19.06.2021

Şengül, 'deki ilk galibiyetini dövüşçü 'ye karşı aldı. Sabriye ile Mona Ftouhi arasındaki karşılaşmanın normal süresinde nakavt olmayınca, maçın hakemi puanlama yöntemine başvurdu. , rakibine kıyasla daha fazla puan alması sebebiyle geceyi galibiyetle kapattı. ’de ilk kez bir kadın dövüşçü MMA kazandı. | Son dakika spor haberleri

Şengül, ile 'de karşı karşıya geldi.

Sabriye ile Mona Ftouhi arasındaki karşılaşmanın normal süresinde nakavt olmayınca, maçın hakemi puanlama yöntemine başvurdu.

, rakibine kıyasla daha fazla puan alması sebebiyle geceyi galibiyetle kapattı. 'de ilk kez bir kadın dövüşçü kazandı.

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