18 Haziran 2021, Cuma

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Plaj Futbolu Milli Takımı İspanya'ya 5-3 mağlup oldu!

Plaj Futbolu Milli Takımı İspanya'ya mağlup oldu!
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Giriş Tarihi: 18.06.2021

Portekiz'de düzenlenen mücadelesinde Plaj Futbolu Milli Takım'ımız, C Grubu ikinci maçında 'ya 5-3 mağlup oldu.

Portekiz'de gerçekleşen organizasyonda ikinci maçında 'yla karşılaşan milliler, ilk yarıyı 1-0 yenik tamamladı. İkinci devrede beraberliği yakalayan milliler, bu yarıyı da 2-1 geride kapattı. Son devrede karşılıklı goller olurken sahadan 5-3 yenik ayrıldı.

Milli takımın gollerini Yasin Bağcı ile Barış Terzioğlu (2) atarken, İspanya'nın golleri ise Llorenc (2), Javi Torres, Domingo ve Chiky'den geldi.

Türkiye, gruptaki son maçında yarın Belarus'la karşılaşacak.

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