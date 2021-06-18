18 Haziran 2021, Cuma
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Plaj Futbolu Milli Takımı İspanya'ya 5-3 mağlup oldu!
Portekiz'de düzenlenen Avrupa A Ligi mücadelesinde Plaj Futbolu Milli Takım'ımız, C Grubu ikinci maçında İspanya'ya 5-3 mağlup oldu.
Portekiz'de gerçekleşen organizasyonda ikinci maçında İspanya'yla karşılaşan milliler, ilk yarıyı 1-0 yenik tamamladı. İkinci devrede beraberliği yakalayan milliler, bu yarıyı da 2-1 geride kapattı. Son devrede karşılıklı goller olurken Türkiye sahadan 5-3 yenik ayrıldı.
Milli takımın gollerini Yasin Bağcı ile Barış Terzioğlu (2) atarken, İspanya'nın golleri ise Llorenc (2), Javi Torres, Domingo ve Chiky'den geldi.
Türkiye, gruptaki son maçında yarın Belarus'la karşılaşacak.
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