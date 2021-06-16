Son dakika spor haberi: Sudenur Su'nun Muaythai'deki başarı öyküsü! 'Arkadaş dayağı'ndan şampiyonluğa
Antalya'da yaşayan Sudenur Su, 6 yıl önce oturduğu apartmandaki arkadaşları tarafından dövüldü. Bunun üzerine Sudenur ailesi tarafından kendisini savunabilmesi için spora yönlendirildi. Önce karate yapan Sudenur, ardından muaythai'ye başladı. Sudenur'un bu olaydan sonra hayatı değişti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Antalya Spor Salonu'nda 3 yıldır antrenör Yasin Urlu yönetiminde muaythai antrenmanları yapan Sudenur, 3 Haziran'da Aydın'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda üstgençler 60 kiloda altın madalya kazandı. Türkiye şampiyonu unvanıyla milli takıma seçilen Sudenur, Aralık'ta Tayland'da yapılacak Muaythai Dünya Şampiyonası'na katılmaya hakkı kazandı.
Milli formayı giymenin gururuyla her gün antrenörü Yasin Urlu ile çalışan Sudenur Su, uzun yıllar başarılı olmayı istediğini söyledi. Türkiye şampiyonu olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Sudenur, yaptığı açıklamada, "Oturduğumuz apartmanda 5-6 kız arkadaşım beni dövdü. Sonrasında kendimi savunmam için ailemin isteği üzerine spora başladım. 3 yıldır muaythai yapıyorum. İlk defa katıldığım Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldum. Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım. Şampiyonada altın madalya kazanmak istiyorum" dedi.
Muaythai'ye başlayıp madalya kazandığında kimsenin kendisine inanmadığını aktaran Sudenur, "Ben başardım. Bu spor benim için yaşam felsefesi oldu, dövüşmek anlamı taşımıyor. Sakatlığım oluyor, zor bir spor ama yaşadığım gurur hepsinin acısını unutturuyor" diye konuştu.
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