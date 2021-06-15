15 Haziran 2021, Salı

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Son dakika spor haberleri: Ela Aydın üst üste 10. defa Almanya Taekwondo Şampiyonu oldu

Ela Aydın rekora koşuyor!
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Giriş Tarihi: 15.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'nın ve Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinde gerçekleşen 'nda üst üste 10. kez şampiyon oldu.

Başkent ve Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinde yapılan kapsamında 20'ye yakın spor dalında karşılaşmalar yapıldı. Alman Birinci Televziyon Kanalı ARD iki Türk asıllı sporcunun ve Şüheda Çelik 49 kg kiloda da karşılaştıkları maçı canlı olarak yayınladı.
Kıran kırana geçen karşılaşmada maç üç devrenin sonunda uzatmaya dördüncü devreye gitti. bu devrede altın vuruşla üç puan alıp rakibini yenerek 10. kez şampiyonu oldu. Öte yandan Ela Nisan ayında 'da yapılan Büyükler Taekwondo Şampiyonasında Almanya'ya ilk ve tek madalyayı getirerek Avrupa üçüncüsü olmuştu.

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