07 Temmuz 2021, Çarşamba

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Wimbledon'da sürpriz sonuç! Roger Federer çeyrek finalde veda etti

Wimbledon'da sürpriz sonuç! Federer elendi
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Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 Giriş Tarihi: 07.07.2021

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da çeyrek final mücadelesinde, Roger Federer ile Hubert Hurkacz karşı karşıya geldi Müsabakayı Polonyalı tenisçi 3-0 kazandı ve kariyerinde ilk kez yarı finale yükseldi. Federer ise turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Başkent Londra'da düzenlenen turnuvanın çeyrek final maçında 8 Wimbledon şampiyonluğu bulunan Federer, 14 numaralı seribaşı Polonyalı Hubert Hurkacz ile karşılaştı.

Hurkacz, Merkez Kort'ta oynanan ve bir saat 48 dakika süren maçı 6-3, 7-6 ve 6-0'lık setlerle 3-0 kazandı.

Kariyerinde grand slam turnuvalarında üçüncü turdan ilerisini göremeyen Polonyalı tenisçi, ilk kez yarı finale çıktı.

24 yaşındaki Hurkacz, yarı finalde Matteo Berrettini-Felix Auger-Aliassime maçının galibiyle karşılaşacak.

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