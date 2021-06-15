15 Haziran 2021, Salı

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ABD 3-1 Türkiye (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Filenin Sultanları mağlup oldu!

Filenin Sultanları ABD'ye mağlup oldu!
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Giriş Tarihi: 15.06.2021

'nde , ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Filenin Sultanları 3-1 kaybederek turnuvadaki 3. mağlubiyetini aldı.

, 'da düzenlenen 'ndeki 12. maçında 'ye 3-1 yenildi.

ABD, 12. maçından da galibiyetle ayrılarak bitime 3 karşılaşma kala Dörtlü Final'e kalmayı garantiledi. Milli takım ise turnuvadaki 3. yenilgisini yaşadı.

Ay-yıldızlı ekip 13. maçında 18 Haziran Cuma günü Hollanda'yla karşılaşacak.

Salon: Rimini

Hakemler: (Fransa), (Mısır)

ABD: , Drews, Thompson, Bartsch-Hackley, Hill, Washington (Wong-Orantes, Hancock, Poulter, Akinradewo

Türkiye: , , , , , (Şebnem Simge Aköz, , Şeyma Ercan, Kübra Çalışkan, Meryem Boz)

Setler: 25-21, 23-25, 25-15, 25-13

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