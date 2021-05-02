02 Mayıs 2021, Pazar
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Naomi Osaka Madrid Açık'tan elendi
Tek kadınlar dünya 2 numarası Naomi Osaka, Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda Karolina Muchova'ya 2-1 yenilerek, 2. turda elendi.
İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliği yaptığı toprak kort turnuvasının tek kadınlar 2. turunda, Japon Osaka ile klasmanın 20. basamağındaki Çekyalı Muchova karşılaştı.
Osaka'yı 1 saat 49 dakika süren karşılaşmada 6-4, 3-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 mağlup eden Muchova, 3. tura yükseldi.
Muchova bir üst turda, Yunan Maria Sakkari ile Estonyalı Anett Kontaveit'in karşılaşacağı müsabakanın galibiyle eşleşecek.
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