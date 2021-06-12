12 Haziran 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberleri: Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda (Roland Garros) şampiyon Barbora Krejcikova

Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon Krejcikova
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Giriş Tarihi: 12.06.2021

Son dakika spor haberleri: Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası 'ın () tek kadınlar finalinde 'yı 2-1 (6-1, 2-6, 6-4) yenen şampiyon oldu.

Başkent 'te düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde 31 numaralı seribaşı ile dünya klasmanının 33. sırasında yer alan karşılaştı.

Mücadelenin ilk oyununda servisini kırdıran Krejcikova, sonrasında üst üste 6 oyun kazanarak ilk seti 6-1 ile hanesine yazdırdı.

İkinci sette üstünlük kuran taraf Pavlyuchenkova oldu. Üç kez servis kırdığı sette 6-2 galip gelen Rus raket, durumu 1-1'e getirdi.

Krejcikova, başa baş geçen üçüncü setin 7. oyununda kırdığı servisle avantaj yakaladı. Son seti 6-4, bir saat 58 dakika süren maçı 2-1 kazanan 25 yaşındaki Krejcikova, ilk grand slam şampiyonluğuna ulaştı.

Öte yandan 'de mutlu sona ulaşan 'nın ardından 'ta 40 yıl sonra bir Çek tenisçi tek kadınlarda şampiyonluk elde etti.

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