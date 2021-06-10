10 Haziran 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Fransa Açık'ta Pavlyuchenkova - Krejcikova finali oynanacak!
Teniste sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık (Roland Garros) tek kadınlarda, oynanan maçlar neticesinde rakiplerini eleyen Anastasia Pavlyuchenkova ve Barbora Krejcikova finale çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 12. günü, akşam seansındaki tek kadınlar yarı final karşılaşmalarıyla devam etti.
Tek kadınlarda dünya sıralamasının 33. sırasındaki Barbora Krejcikova, klasmanın 18. basamağında yer alan Maria Sakkari'yi 2-1 yenerek finale yükseldi.
Çekyalı tenisçi Krejcikova, Yunan rakibini 7-5, 4-6 ve 9-7'lik setlerle mağlup etti.
3 saat 18 dakika süren müsabakayı kazanan Krejcikova, finalde Rus tenisçi Anastasia Pavlyuchenkova ile karşılaşacak.
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