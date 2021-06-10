10 Haziran 2021, Perşembe

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Son dakika spor haberi: Fransa Açık'ta Pavlyuchenkova - Krejcikova finali oynanacak!

Fransa Açık'ta finalistler belli oldu!
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Giriş Tarihi: 10.06.2021

Teniste sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası (Roland Garros) tek kadınlarda, oynanan maçlar neticesinde rakiplerini eleyen ve finale çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Başkent 'te düzenlenen turnuvanın 12. günü, akşam seansındaki tek kadınlar yarı final karşılaşmalarıyla devam etti.

Tek kadınlarda dünya sıralamasının 33. sırasındaki , klasmanın 18. basamağında yer alan 'yi 2-1 yenerek finale yükseldi.

Çekyalı tenisçi Krejcikova, rakibini 7-5, 4-6 ve 9-7'lik setlerle mağlup etti.

3 saat 18 dakika süren müsabakayı kazanan Krejcikova, finalde tenisçi ile karşılaşacak.

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