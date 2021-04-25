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Son dakika spor haberi: Milli jimnastikçi Ferhat Arıcan altın madalya kazandı!

Milli jimnastikçi Ferhat Arıcan altın madalya kazandı!
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Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 Giriş Tarihi: 25.04.2021

Milli sporcumuz , Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda paralel bar aletinde altın madalyanın sahibi oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi

Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu , paralel bar aleti finallerini birinci sırada tamamlayarak, Avrupa şampiyonu oldu.

'nin kentinde düzenlenen şampiyonada, milli sporcu paralel bar aletinde 15.300 puanla birincilik elde etti.

Ferhat Arıcan, 'de düzenlenen 'nda da paralel bar aletinde altın madalya kazanmıştı.

'yi temsil eden diğer sporcu ise 9.666 puan ile sekizinci oldu.

Ferhat Arıcan'ın altın madalya kazandığı organizasyonda 15.133 puanla gümüş, 15.100 puanla ile İsviçreli bronz madalya kazandı.

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