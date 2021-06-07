07 Haziran 2021, Pazartesi

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Son dakika spor haberleri: Fransa Açık'ta Novak Djokovic çeyrek finalde

Fransa Açık'ta Djokovic çeyrek finalde
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Giriş Tarihi: 07.06.2021

Son dakika spor haberleri: (Roland Garros) tenis turnuvasının 4. turunda , 19 yaşındaki sporcu 'nin 5. sette sakatlanması sonrası çeyrek finalist oldu.

'te düzenlenen sezonun ikinci grand slam turnuvasında erkekler dünya sıralamasının 1 numarası ile klasmanın 76. basamağındaki karşılaştı.

Djokovic, rakibi karşısında 7-6 kaybettiği iki setin ardından 2-0 geriye düştü. 6-1 ve 6-0 kazandığı setlerle oyuna ortak olan Sırp tenisçi, son seti 4-0 önde götürdüğü sırada Musetti'nin sakatlanarak sahadan çekilmesiyle, adını çeyrek finale yazdırdı.

Sırp tenisçinin çeyrek finaldeki rakibi, bir başka İtalyan sporcu oldu.

Turnuvanın 9 numaralı seribaşı Berrettini, 'in turnuvadan çekilmesi üzerine 4. turda sahaya çıkmadan çeyrek final biletini almıştı.

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