24 Nisan 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcumuz Ekrem Öztürk gümüş madalya kazandı!
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 55 kiloda mücadele eden Ekrem Öztürk gümüş madalya kazandı.
Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen organizasyonda Ekrem, grekoromen stil 55 kilo finalinde Dünya Kupası şampiyonu Rus Emin Sefershaev ile karşılaştı.
İlk devreyi 1-0 geride kapatan milli güreşçi, rakibine 7-0 yenildi. Sefershaev büyükler kategorisinde ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, Ekrem Öztürk gümüş madalyanın sahibi oldu.
Milli sporcu, Polonya'da çeyrek finalde Ermeni Rudik Mkrtchyan, yarı finalde de Belaruslu Artsiom Katsar'ı mağlup etmişti.
Ekrem Öztürk, 2018'de Avrupa ve dünya üçüncülüğü elde etmişti.
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