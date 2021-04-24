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Son dakika spor haberi: Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcumuz Ekrem Öztürk gümüş madalya kazandı!

Ekrem Öztürk gümüş madalya kazandı!
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Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 Giriş Tarihi: 24.04.2021

'nda grekoromen stil 55 kiloda mücadele eden gümüş madalya kazandı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen organizasyonda Ekrem, grekoromen stil 55 kilo finalinde Dünya Kupası şampiyonu ile karşılaştı.

İlk devreyi 1-0 geride kapatan milli güreşçi, rakibine 7-0 yenildi. Sefershaev büyükler kategorisinde ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu, Polonya'da çeyrek finalde Ermeni Rudik Mkrtchyan, yarı finalde de Belaruslu Artsiom Katsar'ı mağlup etmişti.

Ekrem Öztürk, 2018'de Avrupa ve dünya üçüncülüğü elde etmişti.

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